Vitórias CONFIRMADAS! Saque EXTRA e presentão ESPECIAL chegam em junho para brasileiros; confira

INSS anuncia mudanças importantes para seus beneficiários. Prepare-se para um saque extra e outras vantagens financeiras em 2024.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) trouxe recentemente duas notícias que prometem deixar os beneficiários em festa. Trata-se de um saque com condições mais vantajosas do que o tão esperado 14º salário e outra novidade financeira.

Essas mudanças visam aliviar o bolso dos aposentados e pensionistas, oferecendo condições mais favoráveis e benefícios adicionais. O INSS é responsável pelo pagamento de mais de 31 milhões de benefícios, incluindo aposentadorias, pensões e outros auxílios.

Entre as vantagens oferecidas aos idosos está o empréstimo consignado, que permite aos segurados acessarem dinheiro emprestado com as menores taxas de juros do mercado. Uma das boas notícias envolve uma mudança significativa nessas taxas, que será abordada a seguir.

Beneficiários do INSS têm boas notícias em 2024. Saiba como um saque extra e novas condições vão ajudar financeiramente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Vitórias para beneficiários do INSS

A primeira boa notícia divulgada pelo INSS refere-se à queda da taxa de juros do empréstimo consignado.

Conforme informações divulgadas, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou, no último dia 27 de maio, uma nova redução do teto dos juros do empréstimo consignado com desconto em folha do órgão, passando de 1,68% para 1,66%.

Isso significa que, caso você, idoso aposentado do INSS, precise pegar um empréstimo pelo banco, pagará ainda menos juros. Essa redução torna o empréstimo ainda mais acessível e menos oneroso, podendo ser uma solução viável para emergências financeiras sem comprometer o orçamento.

Aproveite e confira: É REAL! Novo programa oferece R$ 2.700 em cinco meses através do Caixa Tem; basta fazer ISSO!

Saque EXTRA do 13º salário

A segunda boa notícia é ainda mais animadora do que o aguardado 14º salário.

Atualmente, existe no Brasil um projeto de lei que propõe o pagamento de um 14º salário aos beneficiários do INSS, mas ele ainda não foi aprovado. No entanto, há uma compensação imediata que será paga neste mês: a segunda parcela do 13º salário mínimo.

Desde o final de maio, a segunda parcela do 13º salário vem sendo paga aos beneficiários do INSS. De acordo com informações do Diário Oficial da União, o presidente Lula assinou em março a antecipação desse pagamento, que começou a ser efetuado no final de abril e será concluído agora em junho.

Isso proporciona um alívio financeiro significativo aos idosos, garantindo um valor extra para cobrir despesas adicionais. Notícia da Manhã.

Pagamento de valores retroativos

Uma dúvida comum entre os beneficiários do INSS é sobre o pagamento de valores retroativos. Sim, o INSS realiza o pagamento dos atrasados, independentemente de serem processos administrativos ou judiciais.

Conforme informações do site Schmitz Advogados, o órgão é responsável por regularizar esses pagamentos, assegurando que os beneficiários recebam os valores devidos.

Essa política de pagamento retroativo é uma garantia importante para os segurados, pois assegura que eventuais diferenças nos benefícios sejam corrigidas e pagas.

Os retroativos podem resultar de revisões de benefícios ou decisões judiciais favoráveis aos beneficiários, garantindo que recebam todos os valores a que têm direito.

As recentes medidas anunciadas pelo INSS representam um avanço significativo para os idosos beneficiários. A redução da taxa de juros do empréstimo consignado e a antecipação do pagamento do 13º salário são iniciativas que proporcionam maior segurança financeira e alívio no orçamento.

Essas mudanças refletem o compromisso do INSS em melhorar as condições de vida dos aposentados e pensionistas, garantindo que recebam seus direitos de forma justa e acessível. Notícia da Manhã.

Além disso, o pagamento de valores retroativos reforça a responsabilidade do INSS em corrigir eventuais falhas e assegurar que todos os beneficiários tenham acesso aos valores devidos.

Essas ações são essenciais para manter a confiança dos segurados no sistema previdenciário, demonstrando que o INSS está empenhado em atender às necessidades dos idosos de maneira eficaz e justa.

Aproveite e confira: Bolsa Família pagando R$ 1.052 em junho? Sim, e é preciso DISSO para receber; confira