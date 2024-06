Já pensou ganhar entre R$ 1.350,30 e R$ 16.593,60? Este concurso público pode ser a sua chance para isso

Concurso público oferece 239 vagas com salários de até R$ 16,5 mil. Confira as oportunidades disponíveis e saiba como se inscrever.

Foi anunciado um novo concurso público, oferecendo 239 vagas em diversos cargos. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública. O certame abrange diferentes níveis de escolaridade, desde fundamental incompleto até superior, com salários variando de R$ 1.350,30 a R$ 16.593,60.

As inscrições estão abertas até 27 de junho. O concurso é organizado pela banca Reis & Reis, que gerencia todo o processo seletivo. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da banca ou presencialmente na sede da Prefeitura de Minas Novas.

O edital completo está disponível para consulta, oferecendo mais detalhes sobre o processo. Saiba mais nas linhas a seguir.

Vagas abertas com salários de até R$ 16,5 mil em novo concurso público. Veja os detalhes das oportunidades e inscreva-se. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Concurso Público da Prefeitura de Minas Novas

O certame oferece vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam conforme o cargo e a formação exigida, proporcionando oportunidades para uma ampla gama de profissionais.

A organização do concurso está sob a responsabilidade da banca Reis & Reis, reconhecida por sua experiência em processos seletivos.

As inscrições estão abertas até o dia 27 de junho, e podem ser realizadas tanto online quanto presencialmente. O cronograma do concurso inclui datas importantes que os candidatos devem observar para não perder prazos essenciais. Abaixo estão as principais datas do concurso:

Inscrições : 27 de maio a 27 de junho

: 27 de maio a 27 de junho Solicitação de Isenção da Taxa: 27 de maio a 3 de junho

27 de maio a 3 de junho Pagamento da Taxa de Inscrição: Até 28 de junho

Até 28 de junho Data Provável da Prova Objetiva: 25 de agosto

Quais são os cargos disponíveis?

As vagas do concurso de Minas Novas estão divididas conforme o nível de escolaridade dos candidatos. Abaixo, detalhamos as oportunidades disponíveis em cada nível.

Nível Fundamental Incompleto

Este nível contempla diversas funções essenciais para a administração pública, como Ajudante de Pedreiro (10 vagas), Cantineiro (20 vagas), Coletor de Lixo (4 vagas), Gari (5 vagas), Motorista (várias categorias, totalizando 8 vagas), Operadores de Máquinas (7 vagas), Pedreiro (3 vagas), Pintor de Obras (1 vaga), Serralheiro (1 vaga) e Vigia (5 vagas).

Nível Médio

Para candidatos com nível médio, há oportunidades como Agente Administrativo (4 vagas), Auxiliar Administrativo (6 vagas), Auxiliar de Biblioteca (10 vagas), Auxiliar de Farmácia (1 vaga), Auxiliar de Secretaria Escolar (10 vagas), Eletricista de Instalação (1 vaga), Fiscais (4 vagas) e Recepcionista (6 vagas).

Nível Técnico

Os profissionais de nível técnico podem concorrer a vagas como Técnico Agrícola (1 vaga), Técnico em Administração Pública (2 vagas), Técnico em Contabilidade (1 vaga), Técnico em Enfermagem (4 vagas), Técnico em Informática (1 vaga), Técnico em Laboratório (1 vaga), Técnico em Logística (1 vaga), Técnico em Saúde Bucal (3 vagas) e Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga).

Nível Superior

Para candidatos com nível superior, as oportunidades são ainda mais diversificadas. Há vagas para Administrador (1 vaga), Arquiteto (1 vaga), Assistente Social (2 vagas), Bibliotecário (1 vaga), Contador (1 vaga), Economista (1 vaga), Enfermeiro (2 vagas), Engenheiro Agrônomo (1 vaga), Engenheiro Ambiental (1 vaga), Engenheiro Civil (1 vaga), Fisioterapeuta (1 vaga), Fonoaudiólogo (1 vaga), Médico (10 vagas em várias especialidades), Médico Veterinário (1 vaga), Museólogo (1 vaga), Nutricionista (1 vaga), Odontólogo (3 vagas em diferentes especialidades), Pedagogo (3 vagas), Procurador Municipal (1 vaga), Professor (62 vagas), Psicólogo (1 vaga), Terapeuta Ocupacional (1 vaga) e Turismólogo (1 vaga).

Etapas do concurso

O concurso de Minas Novas será composto por duas etapas principais:

Prova Objetiva

Esta etapa é obrigatória para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos terão 3 horas para responder a 40 questões de múltipla escolha. É necessário atingir pelo menos 60% do total de pontos para não ser eliminado.

Prova de Títulos

Exclusiva para cargos de nível superior, esta prova é apenas classificatória. Somente candidatos aprovados na prova objetiva terão seus títulos analisados, com a nota máxima de 10 pontos, independentemente da quantidade de títulos apresentados.

Enfim, o concurso público de Minas Novas é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no serviço público municipal.

A preparação antecipada é essencial para aumentar as chances de sucesso. Dedicar-se aos estudos, revisando os conteúdos e realizando simulados, pode fazer a diferença no desempenho e na aprovação. Notícia da Manhã.

Este certame oferece uma ampla variedade de oportunidades, atraindo candidatos de diferentes áreas e níveis de formação. Não perca a chance de transformar sua carreira.

