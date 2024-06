Recebe o Bolsa Família? Junho tem novo EXTRA confirmado para beneficiários de NIS 0 a 9

Pagamento de junho do Bolsa Família inclui valor extra do Vale Gás para famílias de baixa renda. Confira o calendário completo e veja como acessar o benefício.

Em um cenário econômico desafiador, iniciativas de apoio social desempenham um papel crucial na garantia de condições mínimas de subsistência para milhões de famílias brasileiras.

Entre essas iniciativas, o Bolsa Família destaca-se como um dos programas mais importantes e abrangentes.

Recentemente, foram divulgadas informações sobre um novo benefício que promete trazer um alívio extra para as famílias beneficiárias. Acompanhe a seguir os detalhes sobre essa novidade.

Pagamento EXTRA do Bolsa Família junho: quem será beneficiado?

Os beneficiários do Bolsa Família contarão com um acréscimo em seus pagamentos. Criado para apoiar famílias de baixa renda, o programa do Vale Gás será retomado em junho.

Este adicional, no valor de R$ 102, visa auxiliar na compra de um botijão de gás de 13 kg, um item essencial para as famílias.

Os recursos do Vale Gás serão pagos junto com o Bolsa Família, através da poupança digital do Caixa Tem.

Para acessar o benefício, as famílias precisam aguardar a liberação conforme o seu Número de Identificação Social (NIS).

Vale destacar que o Vale Gás tem um calendário de liberações bimestral, o que significa que não é disponibilizado todos os meses.

Além das famílias inscritas no Bolsa Família, o benefício também será destinado às famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico e que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário de pagamentos do Bolsa Família junho

Em junho, o pagamento começará no dia 17 e seguirá até o dia 28.

Os pagamentos serão realizados conforme o final do NIS dos beneficiários, garantindo que todos possam receber o valor extra de forma organizada e eficiente.

Confira o calendário completo do Vale Gás para junho:

NIS final 1 : 17 de junho;

: 17 de junho; NIS final 2 : 18 de junho;

: 18 de junho; NIS final 3 : 19 de junho;

: 19 de junho; NIS final 4 : 20 de junho;

: 20 de junho; NIS final 5 : 21 de junho;

: 21 de junho; NIS final 6 : 24 de junho;

: 24 de junho; NIS final 7 : 25 de junho;

: 25 de junho; NIS final 8 : 26 de junho;

: 26 de junho; NIS final 9 : 27 de junho;

: 27 de junho; NIS final 0: 28 de junho.

Como acessar o benefício adicional?

Para ter acesso ao valor extra, é necessário estar atento ao calendário e verificar o saldo na poupança digital do Caixa Tem.

Os recursos serão liberados automaticamente junto com o pagamento do Bolsa Família, simplificando o processo para os beneficiários.

Este adicional é uma iniciativa crucial para ajudar as famílias a lidar com as despesas básicas, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

O Governo Federal reforça seu compromisso em apoiar as famílias mais vulneráveis, proporcionando um auxílio essencial para a compra de itens indispensáveis como o gás de cozinha.

Ao se prepararem para receber este benefício extra, as famílias podem planejar melhor suas finanças e garantir que suas necessidades básicas sejam atendidas.

O pagamento adicional do Vale Gás em junho representa um alívio bem-vindo para muitas famílias brasileiras, reafirmando a importância do Bolsa Família e de outros programas de assistência social no país. Notícia da Manhã.

