Brasileiros em junho poderão receber pagamentos em DOBRO e muito mais; conheça as 3 vitórias para o mês

Brasileiros recebem pagamentos em dobro do INSS e isenção em planos de saúde. Saque extra do Imposto de Renda também está disponível em junho.

Com a chegada de junho, milhares de brasileiros são contemplados com uma série de benefícios significativos. As medidas recentes são vistas como um passo importante para garantir mais dignidade e segurança financeira a esse grupo.

Esses benefícios incluem mudanças importantes em áreas como saúde, finanças e direitos sociais. As novas regulamentações e ajustes buscam corrigir injustiças e proporcionar um alívio necessário para aqueles que enfrentam desafios específicos devido à idade.

Estas vitórias não só destacam a importância do cuidado com a população idosa, mas também reforçam o compromisso do governo em criar um ambiente mais justo e inclusivo. Saiba mais com o Notícia da Manhã nas linhas a seguir.

TRÊS novidades para junho, incluindo pagamentos em dobro

A primeira boa notícia envolve os planos de saúde.

Atualmente, os idosos representam mais de 14% dos beneficiários de planos de saúde no Brasil. Com o aumento da população idosa, de 5,7 milhões para 7,2 milhões, segundo o IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), muitos planos começaram a abusar dos preços, tornando-se inacessíveis para muitos.

Para combater esse problema, o Estatuto da Pessoa Idosa determina que, a partir dos 59 anos, não pode haver reajuste por idade nos planos de saúde. Isso garante que os idosos não sofram aumentos abusivos. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor assegura que os planos de saúde não podem recusar atendimento a esse grupo vulnerável.

Com essa “isenção” de reajustes por idade, os idosos podem ficar tranquilos, sabendo que seus planos de saúde terão apenas reajustes anuais normais, e não mais os aumentos exorbitantes baseados na faixa etária.

Saque EXTRA disponível

Outra notícia positiva é a prioridade no saque da restituição do Imposto de Renda.

Os idosos que já declararam terão prioridade no recebimento do primeiro lote de restituições, que será pago no final de maio. Além disso, houve um aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 2.824 por mês, equivalente a dois salários mínimos, beneficiando ainda mais essa parcela da população.

Caso o idoso não se enquadre nessa isenção, existe o Projeto de Lei 4425/2023, em tramitação na Câmara dos Deputados, que busca garantir a isenção do Imposto de Renda para portadores de comorbidades.

Idealizado pelo deputado Victor Saboia (PSB-CE), o projeto visa ampliar o acesso à justiça social e à proteção fiscal, reconhecendo as necessidades específicas e os desafios enfrentados pelos idosos.

Pagamento em dobro no mês de junho

Uma das conquistas mais esperadas é o pagamento em dobro para quem recebe aposentadoria ou pensão pelo INSS. Este mês, além do salário habitual, os idosos receberão a segunda parcela do 13º salário.

Por exemplo, quem normalmente recebe um salário mínimo do INSS, receberá R$ 2.000, somando o salário de junho e a parcela do 13º.

Essa medida é uma forma de apoio financeiro essencial, especialmente em tempos de inflação e aumento de custos de vida. Os pagamentos serão realizados conforme o final do benefício, começando no dia 24 de junho e se estendendo até 5 de julho.

Isenção do IPVA

Embora não exista uma isenção específica do IPVA para idosos, muitos podem se beneficiar devido a condições de saúde. A isenção do imposto é possível para condutores com doenças determinadas pelo Ministério da Saúde, mediante apresentação de laudos médicos que comprovem a condição.

Essa isenção é uma forma de reconhecer as dificuldades enfrentadas por idosos que precisam de veículos adaptados ou que possuem limitações físicas. Embora não seja uma vitória exclusiva para idosos, é uma medida importante para muitos.

Avanços importantes para idosos em junho

O mês de junho trouxe avanços importantes para os idosos acima de 60 anos. O pagamento em dobro do INSS, a isenção nos planos de saúde e o saque extra da restituição do Imposto de Renda são conquistas que melhoram significativamente a qualidade de vida desse grupo.

Essas medidas representam um passo importante para garantir uma vida mais digna e tranquila para os idosos brasileiros. Notícia da Manhã.

