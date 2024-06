Confirmada a ANTECIPAÇÃO do Bolsa Família junho; veja o calendário e saiba quando você irá receber

Pagamentos do Bolsa Família de junho são antecipados e incluem novos valores. Confira o calendário e as cidades beneficiadas pelas atualizações do programa.

Com a chegada de junho, milhões de famílias brasileiras se preparam para receber o auxílio do Bolsa Família. Este programa é essencial para garantir o sustento de muitas casas em todo o país, sendo uma fonte vital de apoio financeiro para inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade.

Este mês, os pagamentos do Bolsa Família trazem novidades importantes que prometem beneficiar ainda mais pessoas. Mudanças recentes e condições especiais foram implementadas para atender melhor os beneficiários, especialmente em regiões que enfrentaram adversidades climáticas.

As atualizações incluem novos critérios de elegibilidade e aumentos nos valores dos benefícios. Essas mudanças visam proporcionar um suporte mais robusto e direcionado, refletindo o compromisso do programa em adaptar-se às necessidades emergentes da população. Saiba mais!

Novidades no Bolsa Família para 2024

O Bolsa Família, que já apoiava muitas famílias, traz novidades importantes para este ano, incluindo benefícios ampliados e modificações nos critérios de elegibilidade.

Essas mudanças têm como objetivo alcançar ainda mais pessoas necessitadas, especialmente aquelas afetadas por situações adversas recentes, como os temporais no Rio Grande do Sul.

Entre as principais novidades implementadas no Bolsa Família, destaca-se a priorização de certos grupos e a inclusão de benefícios temporários exclusivos para locais específicos.

Por exemplo, diante dos desastres naturais que atingiram o Rio Grande do Sul, o programa facilitou o acesso ao benefício para os afetados, liberando os pagamentos antes da data prevista no calendário habitual, a partir de 17 de maio.

Além disso, foram anunciados benefícios adicionais para 2024 que aumentam o valor mínimo de R$ 600, através de complementos que visam fortalecer o suporte às famílias em maior vulnerabilidade:

Benefício de Renda de Cidadania : R$142 adicionais por membro.

: R$142 adicionais por membro. Benefício Primeira Infância : R$150 mensais para crianças de até 7 anos.

: R$150 mensais para crianças de até 7 anos. Benefício Variável Familiar: R$50 extras para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

Quais serão as datas de pagamento do Bolsa Família junho?

O Bolsa Família apresenta um sistema de pagamento organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Para junho de 2024, o calendário é o seguinte:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

No início do mês de maio, o Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do benefício para cerca de 583 mil famílias. Essa ação também é válida para o mês de junho, em todo o Rio Grande do Sul (RS).

Todas as cidades do estado terão direito à antecipação do pagamento devido à situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos. Além disso, outras 21.681 famílias afetadas pelas chuvas receberam valores entre R$ 600 e R$ 700 no dia 29 de maio.

Essas famílias não estão inscritas no programa, mas cumprem os requisitos.

Como consultar o saldo e dados do Bolsa Família via Mobile?

Para facilitar o acesso às informações sobre os pagamentos e benefícios, o governo disponibilizou um aplicativo específico para os usuários do Bolsa Família. Nele, é possível verificar o calendário, o valor depositado e identificar possíveis benefícios extras.

A consulta é simples e pode ser feita inserindo o CPF do titular e a senha cadastrada.

Além disso, com a atualização recente do app, os beneficiários podem, de forma prática e rápida, verificar a situação do seu benefício em tempo real, garantindo maior controle e planejamento financeiro.

Embora o Cadastro Único seja um pré-requisito para o recebimento do Bolsa Família, é essencial que os dados sejam mantidos atualizados para que a elegibilidade ao benefício seja preservada.

Portanto, recomenda-se a verificação e atualização regular no app ou através dos canais de atendimento oficial, como postos do CRAS ou pela Central de Atendimento da Caixa.

Com estas informações, espera-se que as famílias brasileiras possam melhor planejar e utilizar os recursos do Bolsa Família, continuando a contribuir significativamente para a melhoria de suas condições de vida.

