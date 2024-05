FIM do prazo para envio de documentação pode colocar brasileiros numa FRIA; entenda

Prazo para entrega do IRPF 2024 está chegando ao fim. Evite a malha fina e multas ao seguir nossas dicas e orientações sobre a declaração.

Os contribuintes têm até a próxima sexta-feira, dia 31, para entregar a declaração do IRPF 2024. É crucial evitar erros na declaração para não cair na malha fina.

Quem não entregar dentro do prazo será multado e poderá enfrentar atrasos na restituição. Até o momento, a Receita Federal recebeu 35.406.973 declarações, mas espera um total de 43 milhões.

Aqueles que perderem o prazo enfrentarão multas. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, mesmo que não haja imposto a pagar. A multa pode ser calculada como 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20% do valor.

Aprenda a evitar erros na declaração do IRPF 2024 e não caia na malha fina. Dicas essenciais para uma declaração tranquila. (Foto: divulgação).

O que acontece se eu perder o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2024?

Se o contribuinte não entregar a declaração nem pagar a multa, seu CPF ficará irregular.

Isso impede transações bancárias, emissão de passaporte e participação em concursos. Em casos graves, pode ser considerado sonegação fiscal.

Como evitar a Malha Fina no Imposto de Renda 2024?

Corrija erros espontaneamente

Não é verdade que todas as declarações que caem na malha fina são multadas. Se o erro for corrigido espontaneamente antes do procedimento fiscal, não haverá multa.

Mas, se o procedimento fiscal for iniciado, a correção deixa de ser espontânea e a multa será aplicada. Então, fique atento para evitar a malha fina.

Não omita informações

Declare todos os rendimentos, incluindo os eventuais “bicos”. A pessoa que pagou pode declarar o valor, e se passou pela sua conta, está registrado. A Receita entenderá que você omitiu um rendimento.

Recebimento de aluguel

Declare o aluguel recebido corretamente. Se for de pessoa física, use a aba “Rendimentos Recebidos de Pessoa Física ou do Exterior”.

Para pessoa jurídica, use “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Se o valor for superior a R$ 1.903,98 mensais, recolha o imposto mensal via Carnê Leão.

Despesas médicas

Guarde os comprovantes de despesas médicas por, no mínimo, cinco anos. Se cair na malha fina, será necessário comprovar as informações. Confira quais gastos podem ser incluídos como dedutíveis.

Informações dos dependentes

Insira todos os dependentes na declaração, incluindo filhos e cônjuges. Declare a renda dos dependentes. Eles podem ser filhos, pais ou cônjuges que dependem do contribuinte.

Previdência privada

Declare tanto a previdência privada quanto a complementar. Elas garantem acesso aos benefícios previdenciários e podem ser deduzidas até o limite de 12% do rendimento. Somente o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é dedutível.

Dicas para não cair na Malha Fina

Para evitar problemas com a Receita Federal, revise cuidadosamente todas as informações antes de enviar a declaração.

Certifique-se de que todos os dados estejam corretos e completos. Não omita nenhuma informação e mantenha todos os comprovantes necessários.

Seguindo essas dicas, você reduzirá significativamente o risco de cair na malha fina e evitará multas e outras complicações.

Entregar a declaração do IRPF corretamente é essencial para evitar problemas futuros. Fique atento aos prazos e siga as orientações para garantir que tudo esteja em ordem.

Isso não apenas evita multas, mas também garante que você receba sua restituição no prazo adequado.

