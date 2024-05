Bancos LOTAM após anúncio do NOVO SAQUE FGTS; confira o prazo e resgate até R$ 7.900

Oportunidade única para nascidos em março retirarem parcela do FGTS até 31 de maio. Entenda como funciona o saque-aniversário e seus benefícios.

Para os trabalhadores que escolheram a modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), uma oportunidade especial se apresenta anualmente no mês de nascimento de cada beneficiário. Este ano, os nascidos em março têm até o dia 31 de maio para realizar o saque.

Introduzida em abril de 2020, essa modalidade já atraiu cerca de 34,2 milhões de trabalhadores. Além de permitir acesso parcial aos fundos acumulados, ela oferece características específicas que todos os beneficiários precisam conhecer.

Nascidos em março têm até 31 de maio para realizar o saque-aniversário do FGTS. Saiba como solicitar e aproveitar essa modalidade. (Foto: divulgação).

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque por rescisão, possibilitando que os trabalhadores retirem anualmente uma fração do saldo de suas contas de FGTS.

Contudo, é importante destacar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito ao saque integral do fundo em caso de demissão, podendo retirar apenas a multa rescisória.

Como funciona o calendário do Saque-Aniversário?

Anualmente, o calendário de saques é organizado conforme o mês de aniversário dos beneficiários.

Por exemplo, para os nascidos em abril, o período de saque se inicia em 1º de abril e vai até o final de junho.

Essa estrutura facilita o planejamento financeiro dos trabalhadores, permitindo a eles decidir o melhor momento para o saque dentro do período estipulado.

Como solicitar o Saque-Aniversário?

Solicitar o saque-aniversário é um processo simples e pode ser feito através do aplicativo do FGTS, pelo site oficial ou via internet banking da Caixa.

Uma vez processado, o valor é disponibilizado na conta poupança digital Caixa Tem.

Todavia, há a possibilidade de transferir o dinheiro para outros bancos, conferindo maior flexibilidade para o beneficiário.

Valores e percentuais do Saque-Aniversário

Os valores acessíveis através do saque-aniversário variam conforme o saldo disponível em conta. Os percentuais diminuem à medida que o saldo aumenta.

Por exemplo, para saldos de até R$ 500, é possível sacar 50% do valor. Faixas superiores incluem adições de parcelas fixas que tornam o saque mais substancial.

Benefícios de optar pelo Saque-Aniversário

Optar pelo saque-aniversário oferece diversas vantagens.

Entre elas, a flexibilidade financeira, com acesso anual a uma parte do FGTS, e a possibilidade de planejamento financeiro, permitindo a utilização desse recurso de forma estratégica todos os anos.

Além disso, essa modalidade é útil em situações emergenciais.

Calendário de saques em 2024

Mês de nascimento Data de Início Data de Término Janeiro 2 de janeiro 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro 30 de abril Março 1º de março 31 de maio Abril 1º de abril 28 de junho Maio 2 de maio 31 de julho Junho 3 de junho 30 de agosto Julho 1º de julho 30 de setembro Agosto 1º de agosto 31 de outubro Setembro 2 de setembro 30 de novembro Outubro 1º de outubro 29 de dezembro Novembro 1º de novembro 31 de janeiro 2025 Dezembro 2 de dezembro 28 de fevereiro 2025

Detalhes importantes sobre a modalidade

O saque-aniversário foi criado para proporcionar uma nova oportunidade de resgate das contas do FGTS.

Por essa modalidade, o trabalhador pode fazer uma retirada anual de parte do valor das contas do Fundo de Garantia conforme o mês de nascimento, mas perde o direito à retirada do saldo total em caso de demissão sem justa causa. Notícia da Manhã.

Portanto, tem direito apenas à multa rescisória de 40% do valor do FGTS.

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador precisa comunicar à Caixa que deseja receber os valores anualmente.

Caso contrário, só poderá sacar o FGTS nas situações previstas em lei, como compra da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa.

O pedido deve ser formalizado até o último dia do mês de aniversário; caso contrário, o direito ao saque será somente no ano seguinte.

A Caixa ressalta que o saque-aniversário é opcional.

Quem não optar por ele permanece na sistemática do saque-rescisão. Mas caso o trabalhador não saque esse recurso, ele retorna automaticamente para sua conta no FGTS.

Limites de retirada

Limite dos saques anuais do FGTS — Foto Reprodução/Ministério da Economia

Nos saques anuais do FGTS, há um limite de retirada. O valor a ser sacado é um percentual do saldo da conta do trabalhador.

Para contas com até R$ 500, é permitido sacar 50% do saldo. Esse percentual diminui conforme o saldo aumenta.

Para contas com saldo acima de R$ 500, são aplicados percentuais menores, acrescidos de uma parcela fixa.

Exemplos:

Saldo de R$ 750: O trabalhador pode sacar 40% (R$ 300) mais uma parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 350.

O trabalhador pode sacar 40% (R$ 300) mais uma parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 350. Saldo de R$ 25 mil: O trabalhador pode sacar 5% (R$ 1.250) mais uma parcela fixa de R$ 2.900, totalizando R$ 4.150.

O trabalhador pode sacar 5% (R$ 1.250) mais uma parcela fixa de R$ 2.900, totalizando R$ 4.150. Saldo de R$ 100 mil: O trabalhador pode sacar 5% (R$ 5 mil) mais uma parcela fixa de R$ 2.900, totalizando R$ 7.900.

Conforme os saques são realizados, o saldo diminui, permitindo que percentuais maiores sejam sacados.

Como aderir ao Saque-Aniversário?

A Caixa disponibiliza diversos canais de atendimento para que o trabalhador com conta do FGTS, ativa ou inativa, realize a opção.

Os canais incluem o site do FGTS, o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS, e a página do site da Caixa.

Também é permitido ao optante pelo saque-aniversário solicitar empréstimo bancário utilizando o saldo do FGTS como garantia.

Na prática, o cotista antecipa saques que teria direito no mês de aniversário, e os valores ficam bloqueados para repasse posterior à instituição financeira credora.

Segundo o Ministério da Economia, a troca de crédito pessoal sem garantia por crédito com garantia dos recebíveis do saque-aniversário do FGTS permite uma redução no custo do empréstimo.

