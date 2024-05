Se inscreveu no Enem 2024? Um PIX de R$ 200 te espera; saiba como resgatar

Inscritos no Enem podem receber um PIX de R$ 200 pela participação na prova. Saiba como garantir esse benefício e as regras envolvidas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está com inscrições abertas, permitindo que os alunos utilizem suas notas para ingressar em instituições de ensino superior em todo o país.

Este ano, há uma novidade: os inscritos podem receber um PIX de R$ 200 pela participação na prova, através do programa Pé de Meia.

Estudantes que fizerem o Enem podem receber um PIX de R$ 200. Confira os requisitos do programa Pé de Meia e as datas importantes do exame. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao PIX de R$ 200?

O programa Pé de Meia, lançado em 2024 pelo Governo Federal, tem como objetivo incentivar a conclusão do ensino médio.

Os pagamentos são liberados durante o ano escolar, incluindo um bônus pela participação no Enem. Veja os requisitos para receber o benefício:

Estar matriculado no ensino médio em escola pública.

Estar cadastrado no CadÚnico e no programa Pé de Meia.

Estar no terceiro ano do ensino médio.

Além do bônus pela participação no Enem, os estudantes recebem R$ 200 pela matrícula no ano letivo e outras nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano, caso mantenham uma alta frequência escolar.

Aqueles que forem aprovados no ano letivo também recebem um bônus adicional de R$ 1 mil.

Aproveite para conferir: NIS 8, 9 e 0 ainda recebem benefício EXTRA neste mês de Maio

Cronograma Enem 2024

As inscrições para o Enem 2024 começaram em 27 de maio e vão até 7 de junho. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante e logar com o CPF e senha do portal Gov.br.

Aqueles que obtiveram isenção de taxa pelo Inep ainda precisam se inscrever no exame.

É importante mencionar que moradores do Rio Grande do Sul têm um prazo extra devido à calamidade pública no estado.

Segundo o ministro Camilo Santana, o Ministério da Educação está ajustando o calendário para esses candidatos, que terão isenção da taxa de inscrição garantida.

Datas importantes do Enem 2024

Inscrições: 27/5/2024 a 7/6/2024 (prazo ampliado para o Rio Grande do Sul a ser definido).

27/5/2024 a 7/6/2024 (prazo ampliado para o Rio Grande do Sul a ser definido). Pagamento da taxa de inscrição: 27/5/2024 a 12/6/2024.

27/5/2024 a 12/6/2024. Aplicação das provas: 3/11/2024 e 10/11/2024.

3/11/2024 e 10/11/2024. Divulgação do gabarito: 20/11/2024.

20/11/2024. Resultado final: 13/1/2025.

No dia das provas, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com início das provas às 13h30. No primeiro dia, a prova dura até às 19h e no segundo dia até às 18h30.

Primeiro dia de provas: 3 de novembro de 2024 Duração: 5 horas e 30 minutos. Conteúdos: redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias.

3 de novembro de 2024

Segundo dia de provas: 10 de novembro de 2024 Duração: 5 horas. Conteúdos: ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.

10 de novembro de 2024

O resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025, permitindo que os alunos utilizem suas notas para ingressar em instituições de ensino superior em todo o Brasil.

Esta é uma oportunidade não apenas para avançar na educação, mas também para receber benefícios financeiros que incentivam a continuidade dos estudos.

O programa Pé de Meia e a iniciativa de pagamento pelo comparecimento no Enem demonstram um esforço significativo do governo para reduzir a evasão escolar e promover a educação entre os jovens brasileiros. Notícia da Manhã.

A participação no Enem, além de abrir portas para o ensino superior, agora também pode significar um apoio financeiro essencial para muitos estudantes. Prepare-se e aproveite essa oportunidade única!

Aproveite para conferir: Aviso para NIS 0, 1, 3, 4, 2 e outros: aumento de R$ 800 no Bolsa Família; quem recebe