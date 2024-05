Dívida de até R$ 5 MIL estão ZERADAS? Anúncio beneficia grupo de brasileiros; veja só

Nova isenção de dívida de R$ 5 mil para idosos é anunciada por Simone Tebet. Alívio financeiro pode começar até o final do ano.

A ministra Simone Tebet anunciou uma medida significativa para aliviar o bolso dos idosos. Em momentos de crise, os idosos frequentemente se tornam pilares financeiros para muitas famílias.

Dessa forma, a isenção de dívida anunciada por Tebet promete fazer uma diferença bastante considerável.

Essa iniciativa faz parte das promessas de campanha do presidente Lula, que inclui a isenção do Imposto de Renda para ganhos de até R$ 5 mil mensais.

Simone Tebet anuncia isenção de dívida de R$ 5 mil, beneficiando idosos. Medida pode entrar em vigor até o fim do ano ou 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Dívidas de até R$ 5 MIL estão zeradas?

O anúncio representa uma mudança importante e um alívio financeiro, especialmente para os idosos que enfrentam despesas extras com saúde.

No entanto, a implementação dessa mudança pode demorar mais do que o esperado. A ministra Tebet mencionou que o aumento da faixa de isenção ainda não está incluído no Orçamento de 2024.

Segundo ela, a nova faixa de isenção pode entrar em vigor até o final do ano ou em 2025, dependendo de discussões com o Ministério da Fazenda após a aprovação da reforma tributária no Senado.

Veja também: OLHO NA CONTA! Novo valor de R$ 200 do CadÚnico cai em breve para beneficiários

Qual a situação atual da isenção do Imposto de Renda?

Uma conquista recente foi a sanção do presidente Lula, que alterou as faixas do Imposto de Renda. Agora, a faixa de isenção passou para R$ 2.112.

Além disso, todos que ganham até dois salários mínimos têm direito a um desconto automático de R$ 528.

Com o aumento da isenção, trabalhadores que ganham mais de dois salários serão afetados, pois o imposto incide apenas sobre a parte do salário que excede as faixas isentas ou de tributação reduzida.

Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 4 mil mensais, enquadrado na faixa 4, não paga 22,5% sobre todo o salário, mas apenas sobre a parte acima da isenção.

Vale lembrar que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3 mil por mês, tornando a maioria agora isenta do Imposto de Renda.

Aposentados e pensionistas com doenças graves têm isenção garantida, desde que comprovem a condição.

Idosos com doenças graves, cujos rendimentos provêm apenas de aposentadoria e pensão, não precisam apresentar declaração.

Outras isenções importantes para os idosos

Isenção de IPTU

A isenção do IPTU é uma medida que traz alívio financeiro para os idosos. Aqueles com mais de 65 anos podem se beneficiar dessa isenção, desde que atendam aos pré-requisitos específicos de cada região.

Essa medida permite que os idosos direcionem melhor seus orçamentos sem o peso desse imposto significativo.

Isenção de taxas

Idosos com mais de 65 anos também podem ter direito à isenção de diversas taxas de serviços públicos, como emissão de documentos e outras taxas administrativas.

Além disso, podem obter descontos em tarifas de transporte público, como ônibus e trens. Essas isenções e descontos são vitais para reduzir as despesas diárias e melhorar a qualidade de vida dos idosos.

As medidas anunciadas pela ministra Simone Tebet trazem esperança e alívio para muitos idosos. Notícia da Manhã.

A isenção de dívidas e impostos representa um passo importante para melhorar a situação financeira dessa parcela significativa da população.

No entanto, é crucial acompanhar as discussões e a implementação dessas mudanças para garantir que os benefícios prometidos se tornem realidade em um futuro próximo.

Veja também: Apenas ESTAS famílias podem receber esses benefícios do CadÚnico