Nova LEI em vigor SUSPENDE contas dos usuários do CadÚnico; quem perde

Beneficiários do CadÚnico agora têm isenção na conta de luz. Saiba como a Tarifa Social pode ajudar famílias de baixa renda a economizar.

Brasil testemunha uma inovação relevante na política de assistência social com a aplicação da isenção total de contas de luz para beneficiários do Bolsa Família, medida esta que se destaca por promover o acesso a serviços básicos sem custo algum.

O Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal é a ferramenta que possibilita essa significativa vantagem, removendo as despesas de energia elétrica para famílias de baixa renda e marcando um ponto crucial na redução das disparidades sociais.

A isenção na conta de luz se torna realidade para usuários do Bolsa Família. Entenda o processo de 4 passos para obter o benefício da Tarifa Social. (Foto: divulgação).

Como funciona a isenção na conta de luz para os usuários do CadÚnico?

A nova legislação brasileira estabelece um procedimento simplificado de quatro etapas para que os beneficiários do Bolsa Família possam ter suas contas de energia elétrica completamente anuladas.

Esse avanço notável tem o objetivo de aliviar o fardo econômico sobre as famílias de menor renda, incentivando a equidade e o acesso a um dos mais básicos e necessários serviços – a energia elétrica.

A Tarifa Social, que é um componente central dessa política, oferece descontos que podem variar entre 65% a 100% do valor da conta de luz, dependendo da situação específica da família beneficiária.

Conforme apontado, para acessar tais benefícios, os usuários do Bolsa Família são inclusos automaticamente, não necessitando de inscrição adicional para usufruir das vantagens da Tarifa Social.

Não deixe de conferir: Entre na FILA: Caixa Tem libera 2.260,00 em 60 dias para quem está no CadÚnico

Quais são os critérios para obter a isenção na conta de luz?

Para garantir que o benefício da isenção da conta de luz seja concedido, é essencial que os beneficiários cumpram com os requisitos estabelecidos para a Tarifa Social. Esses critérios incluem:

Renda familiar: famílias cadastradas no CadÚnico com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo têm direito aos descontos. Condições específicas: beneficiários idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também estão elegíveis. Necessidades especiais de saúde: famílias com renda de até três salários mínimos que possuem um membro com doença ou condição de saúde que exija uso contínuo de aparelhos elétricos são contempladas. Limite de consumo: para a obtenção dos descontos, o consumo de energia elétrica deve ser de no máximo 220 kWh por mês.

É possível acumular benefícios com o Bolsa Família?

Sim, os titulares do Bolsa Família podem acumular outros benefícios sociais com a Tarifa Social.

Esse acúmulo de benefícios resulta em uma significativa diminuição nos gastos mensais com energia elétrica, permitindo que as famílias destinem seus recursos a outras necessidades fundamentais, fortalecendo assim o orçamento familiar. Notícia da Manhã.

Essas medidas reforçam o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, atestando um significativo progresso no combate à desigualdade e na promoção da justiça social.

A isenção de contas de luz para os beneficiários do Bolsa Família não apenas alivia as despesas mensais dessas famílias, mas também garante que todos tenham acesso a um recurso essencial de forma justa.

Não deixe de conferir: ESTES beneficiários do BPC podem receber quase o DOBRO no salário mensal; veja só