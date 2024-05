Novo auxílio será distribuído para 25 mil brasileiros; veja quem recebe

O novo auxílio emergencial proporciona suporte financeiro vital para famílias afetadas por calamidades, demonstrando o compromisso do governo estadual com a recuperação e a resiliência da população.

Os depósitos do novo auxílio emergencial devem ser realizados até a primeira quinzena de junho. Na primeira remessa de pagamentos, 2 mil famílias foram contempladas, mas a expectativa é de que, ao todo, 25 mil famílias recebam o benefício. Este auxílio é uma iniciativa crucial para apoiar aqueles que enfrentaram dificuldades recentes devido a calamidades.

Entenda os critérios e a distribuição dos cartões pré-pagos para famílias em situação de calamidade no Rio Grande do Sul. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Distribuição do Novo Auxílio Emergencial

Um governo estadual está distribuindo cartões pré-pagos para centenas de famílias como parte deste novo benefício. O objetivo é ajudar uma parcela significativa da população que tem enfrentado adversidades nas últimas semanas. A previsão é de que, até o dia 12 de junho, 25 mil famílias sejam beneficiadas.

Durante a primeira semana de entrega dos cartões, 2 mil famílias receberam R$ 2 mil cada uma, totalizando um investimento de R$ 4,14 milhões. Os primeiros beneficiados foram de 13 cidades do Vale do Taquari, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Este auxílio é resultado da campanha de doações feitas via Pix à campanha SOS Rio Grande do Sul.

Critérios para Receber o Novo Auxílio

Para receber o benefício, os seguintes critérios devem ser atendidos:

Residir em uma das cidades onde o estado de calamidade pública foi decretado pelo governo estadual.

pelo governo estadual. Morar em uma área afetada por calamidade meteorológica no fim de abril e início de maio.

Ter renda mensal familiar de até três salários mínimos , o que equivale a R$ 4.236, ou renda individual de um salário mínimo (R$ 1.412) por pessoa.

, o que equivale a R$ 4.236, ou renda individual de um salário mínimo (R$ 1.412) por pessoa. Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) .

. Não ser contemplado pelo programa Volta Por Cima do governo do Rio Grande do Sul.

Como Fazer Doações para o Pix SOS Rio Grande do Sul

Para aqueles que desejam contribuir com a campanha SOS Rio Grande do Sul, as doações podem ser feitas via Pix. A chave Pix para doações é CNPJ 92.958.800/0001-38. As doações são administradas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou pela Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul.

Impacto do Novo Auxílio nas Famílias Atingidas

Este novo auxílio emergencial é um alívio significativo para as famílias que enfrentaram perdas e dificuldades devido às recentes calamidades. Com 25 mil famílias esperadas para serem beneficiadas, a iniciativa não apenas proporciona apoio financeiro, mas também oferece um caminho para a recuperação e reconstrução. Os cartões pré-pagos fornecem um meio flexível e imediato para que as famílias possam atender às suas necessidades mais urgentes.

A campanha SOS Rio Grande do Sul, por meio das doações via Pix, tem desempenhado um papel vital em viabilizar este auxílio. As contribuições da população são essenciais para ampliar o alcance e o impacto do programa, garantindo que mais famílias possam receber o suporte necessário.

Este novo auxílio demonstra um compromisso significativo do governo estadual em apoiar os cidadãos em tempos de crise. Com uma abordagem focada e criteriosa, o programa assegura que a ajuda chegue àqueles que mais precisam, promovendo não apenas alívio imediato, mas também resiliência a longo prazo.

Em resumo, o novo auxílio emergencial é uma resposta importante às recentes calamidades, proporcionando um suporte financeiro essencial para milhares de famílias. Através da distribuição de cartões pré-pagos e das doações via Pix, o governo estadual e a população se unem para enfrentar os desafios e construir um futuro mais seguro e estável para todos.

