Imposto de Renda: ESTES brasileiros podem receber restituição AGORA

Garanta sua restituição do Imposto de Renda 2024 seguindo o cronograma e as prioridades estabelecidas pela Receita Federal.

A Receita Federal anunciou o cronograma para a restituição do Imposto de Renda 2024, trazendo ajustes significativos para os contribuintes. É fundamental estar atento às novas regras e prazos para garantir o recebimento correto. Confira as principais informações.

Veja as datas dos lotes de restituição e quem tem prioridade. Garanta sua restituição sem contratempos.

Restituição do IR 2024: conheça as datas dos lotes e as prioridades para receber. Informação essencial para contribuintes.

Ordem de prioridade na Restituição

A restituição segue uma ordem de prioridade que visa beneficiar grupos específicos. Veja quem tem prioridade:

Idosos acima de 80 anos Contribuintes entre 60 e 79 anos Pessoas com deficiência física, mental ou doença grave Professores, cuja principal fonte de renda é o magistério Optantes pela declaração pré-preenchida Quem escolheu receber via Pix, utilizando a chave correspondente ao CPF

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2024

A restituição será feita em cinco lotes principais, conforme o cronograma abaixo:

1º lote de restituição: 31 de maio

2º lote de restituição: 28 de junho

3º lote de restituição: 31 de julho

4º lote de restituição: 30 de agosto

5º lote de restituição: 30 de setembro

Além dos lotes principais, haverá cinco lotes residuais para grupos que não receberam nos lotes iniciais devido a retificações ou correções após o prazo:

1º lote residual: 31 de outubro

2º lote residual: 29 de novembro

3º lote residual: 31 de dezembro

4º lote residual: 31 de janeiro de 2025

5º lote residual: 28 de fevereiro de 2025

O segundo lote de restituição, marcado para 28 de junho, incluirá uma correção de 1%, baseada na taxa Selic, conforme dados da Receita Federal. Este ajuste visa compensar os contribuintes de forma justa, refletindo as mudanças econômicas ao longo do período.

Prioridade para moradores do Rio Grande do Sul

Os moradores das cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes terão prioridade na restituição. Para esses contribuintes, o prazo de declaração foi estendido até 31 de agosto.

Essa medida visa apoiar os contribuintes que enfrentaram dificuldades devido às condições climáticas adversas.

Consulta à restituição

A consulta à restituição do Imposto de Renda 2024 estará disponível no site da Receita Federal uma semana antes da data programada para o pagamento. Isso permite que os contribuintes verifiquem se receberão o valor no lote correspondente.

Com essas medidas, a Receita Federal busca garantir uma distribuição mais equitativa dos reembolsos, considerando tanto as necessidades emergenciais quanto as prioridades dos contribuintes. É essencial que todos os contribuintes acompanhem o cronograma e verifiquem suas informações para evitar contratempos.

Fique atento aos prazos e às prioridades para garantir que sua restituição do Imposto de Renda 2024 seja recebida de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos.

