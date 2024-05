Aposentadoria com R$ 10 mil de RENDA EXTRA; veja como

Invista no Tesouro RendA+ e garanta uma aposentadoria confortável e segura com planejamento e disciplina.

Garantir uma aposentadoria confortável é o objetivo de muitos brasileiros. Uma estratégia cada vez mais popular para alcançar esse objetivo é investir adequadamente desde cedo. Entre as opções mais seguras e acessíveis estão os títulos públicos do Tesouro Direto, emitidos pelo governo federal, considerados os investimentos mais seguros do país.

Tesouro RendA+: a nova opção de investimento para uma aposentadoria segura. Veja como começar seus aportes mensais e garantir renda no futuro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Tesouro RendA+?

Uma novidade no cenário de investimentos é o Tesouro RendA+, lançado em 2023. Este título é voltado para investidores que desejam fazer aportes hoje e receber uma renda mensal no futuro. Os pagamentos começam no ano de conversão, que coincide com o ano indicado no título. O Tesouro RendA+ oferece uma oportunidade única para quem busca planejamento e segurança financeira.

Segundo Jonas Carvalho, CEO da Hike Capital, o Tesouro RendA+ traz uma “facilidade no planejamento” para os investidores, com baixo risco devido à sua emissão pelo governo federal. No entanto, é crucial lembrar que a rentabilidade é garantida apenas para aqueles que mantêm o título até o vencimento.

Como planejar seus aportes?

Para quem deseja uma renda extra de R$ 10 mil a partir dos 60 anos, o Tesouro Direto apresenta uma tabela de aportes mensais necessários, variando de acordo com a idade atual do investidor e o título escolhido. Veja os valores para cada faixa etária:

20 anos: Tesouro RendA+ 2065 – R$ 261,99

30 anos: Tesouro RendA+ 2055 – R$ 627,10

35 anos: Tesouro RendA+ 2050 – R$ 1.008,15

40 anos: Tesouro RendA+ 2045 – R$ 1.680,70

45 anos: Tesouro RendA+ 2040 – R$ 2.981,75

Manter os papéis até o vencimento isenta o investidor da taxa de custódia cobrada pela B3, desde que os rendimentos mensais sejam inferiores a seis salários mínimos. Essa isenção é um incentivo adicional para quem deseja investir a longo prazo.

Facilidade e acessibilidade no Tesouro RendA+

É possível programar aportes mensais no Tesouro RendA+ via Pix. Para isso, é necessário ter uma conta com nível mínimo Prata no portal Gov.br e o aplicativo do Tesouro Direto no celular. Essa facilidade de programação torna o investimento mais acessível e conveniente para todos os investidores.

Com planejamento e disciplina, investir no Tesouro Direto, especialmente no Tesouro RendA+, pode ser uma excelente estratégia para garantir uma aposentadoria mais segura e confortável. Comece a planejar seu futuro financeiro hoje e aproveite os benefícios oferecidos por esses investimentos seguros e acessíveis.

Investir em títulos públicos como o Tesouro RendA+ é uma maneira eficaz de construir uma reserva financeira robusta para a aposentadoria. A segurança de investir em papéis emitidos pelo governo federal e a possibilidade de isenção de taxas tornam essa opção ainda mais atraente para quem busca estabilidade financeira a longo prazo.

Portanto, se você deseja garantir uma aposentadoria tranquila e confortável, considere os títulos do Tesouro Direto. Com a orientação certa e um plano de aportes consistente, é possível alcançar seus objetivos financeiros e desfrutar de uma vida pós-trabalho com segurança e tranquilidade.

