Entre na FILA: Caixa Tem libera 2.260,00 em 60 dias para quem está no CadÚnico

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é a principal ferramenta para brasileiros em situação de vulnerabilidade social acessarem diversos benefícios.

O CadÚnico garante, entre outros auxílios, o acesso ao Bolsa Família, fundamental para muitas famílias brasileiras. A inscrição é aberta a todos os cidadãos, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo.

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário atender a determinados critérios sociais e econômicos. Esses critérios consideram a situação de vulnerabilidade de cada família.

Quem se inscrever agora pode somar vários benefícios e receber um valor total que pode ultrapassar R$ 2.260,00 em até 60 dias.

Como se Inscrever no CadÚnico

O processo de inscrição no CadÚnico é simples e pode ser realizado em poucos passos:

Visite o CRAS: Procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. O CRAS é responsável por realizar o cadastramento e fornecer informações adicionais. Documentação Necessária: Leve documentos pessoais, comprovante de endereço e documentos que comprovem a renda familiar. Para muitos benefícios, é necessário que a renda per capita familiar seja de até R$ 218,00. Preenchimento da Inscrição: No CRAS, preencha o formulário de inscrição com a ajuda de um assistente social. Siga todas as orientações fornecidas.

Benefícios Disponíveis

A inscrição no CadÚnico pode dar acesso a uma série de benefícios. Três desses benefícios, quando combinados, podem totalizar R$ 2.260,00 em 60 dias. Veja abaixo os detalhes:

1. Bolsa Família

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 218,00. O valor médio pago atualmente é de R$ 679,00, podendo ser maior dependendo da composição familiar e das necessidades específicas. A inscrição no CadÚnico é essencial para ser considerado para este programa. Após a inscrição, o governo avalia os dados para determinar a elegibilidade e o valor do benefício.

Além disso, o Bolsa Família também pode pagar:

BPI – Benefício Primeira Infância: R$ 150 adicionais para famílias com crianças de até 6 anos.

BVF – Benefício Variável Familiar: R$ 50 adicionais para famílias com crianças de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

2. Auxílio Gás

O Auxílio Gás é outro benefício importante para famílias inscritas no Bolsa Família. Ele visa subsidiar o custo do gás de cozinha, essencial para muitas famílias brasileiras. O valor pago é equivalente ao preço médio de um botijão de 13 kg, e o auxílio é distribuído a cada dois meses. Em junho de 2024, o valor previsto é de R$ 102,00.

3. Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia é uma novidade do governo federal, focado em jovens em idade escolar. Este benefício consiste em uma poupança social que deposita R$ 1.600,00 ao longo do ano, com pagamentos mensais de R$ 200,00. O objetivo é incentivar a continuidade dos estudos e a conclusão do ensino médio. Para ser elegível, o estudante deve estar matriculado em uma escola pública, ter entre 14 e 24 anos e ser membro de uma família inscrita no CadÚnico.

Soma dos Benefícios

Considerando os valores médios e os pagamentos previstos, os benefícios podem ser somados da seguinte forma:

Bolsa Família (junho) : R$ 679,00

: R$ 679,00 Auxílio Gás (junho) : R$ 102,00

: R$ 102,00 Pé-de-Meia (junho) : R$ 200,00

: R$ 200,00 BPI e BVS de junho : R$ 200

: R$ 200 Bolsa Família (julho) : R$ 679,00

: R$ 679,00 Pé-de-Meia (julho) : R$ 200,00

: R$ 200,00 BPI e BVS de julho: R$ 200

Total em 60 dias: R$ 2.260,00

O CadÚnico é um recurso valioso para famílias em situação de vulnerabilidade social. A inscrição é simples e pode proporcionar acesso a vários benefícios importantes.

Os valores combinados de programas como Bolsa Família, Auxílio Gás e Pé-de-Meia podem representar um suporte financeiro significativo em um curto período.

Os cidadãos que se enquadram nos critérios devem procurar o CRAS mais próximo para se inscrever no CadÚnico. Manter-se informado sobre os direitos e benefícios disponíveis é fundamental para garantir o acesso ao suporte necessário.

O governo continua a adaptar e expandir os programas sociais para atender melhor às necessidades da população vulnerável, reforçando a importância de estar inscrito no CadÚnico.

Essa abordagem integrada visa não apenas oferecer apoio financeiro imediato, mas também promover a continuidade educacional e a estabilidade econômica das famílias brasileiras.