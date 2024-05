É trabalhador? Saque IMEDIATO de R$ 6 MIL te espera; saiba o que fazer

Saque do FGTS acima de R$ 6 mil disponível em até 1 dia útil. Antecipe o saque-aniversário e receba seu dinheiro de forma rápida e segura.

Se você está precisando de dinheiro rápido, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) oferece uma opção interessante.

Com a possibilidade de saque imediato, os valores acima de R$ 6 mil podem ser liberados em até 1 dia útil após a aprovação. O trabalhador pode usar esse montante conforme desejar, sem restrições.

Uma das formas mais práticas de acessar esse dinheiro é através da antecipação do saque-aniversário do FGTS. Confira mais a seguir.

Valores do FGTS acima de R$ 6 mil liberados para saque imediato. Saiba como antecipar o saque-aniversário e aproveitar seu dinheiro sem complicações. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a antecipação do saque-aniversário do FGTS?

Antes de mais nada, vale destacar que esse mecanismo funciona como uma espécie de crédito, e permite ao trabalhador receber de uma só vez uma parte significativa do saldo acumulado no fundo de garantia.

A antecipação do saque-aniversário é também conhecida como empréstimo do saque-aniversário do FGTS.

Nesse modelo, o trabalhador obtém de uma vez só a soma dos valores que teria direito a receber em parcelas anuais do FGTS.

O processo começa com a simulação feita pelo banco escolhido para a operação.

O banco calcula quanto o trabalhador poderia receber durante o período selecionado para a antecipação, que pode ser de até cinco anos, por exemplo.

A partir desse valor, são aplicadas as taxas de juros do banco, resultando em uma quantia final reduzida.

Os passos são os seguintes:

Liberação do valor com desconto de juros : o banco libera a quantia antecipada, já descontando os juros aplicáveis.

: o banco libera a quantia antecipada, já descontando os juros aplicáveis. Pagamento com bloqueio do saldo do FGTS : o valor é pago através do bloqueio do saldo disponível no fundo de garantia.

: o valor é pago através do bloqueio do saldo disponível no fundo de garantia. Abatimento da dívida: quando a parcela anual do saque-aniversário estiver disponível, o banco recebe diretamente, abatendo esse valor da dívida do trabalhador.

Como pedir o empréstimo do saque-aniversário do FGTS?

Para solicitar a antecipação do saque-aniversário, o primeiro passo é escolher o banco desejado.

Após a escolha, é necessário autorizar a instituição financeira a consultar o saldo do FGTS para simular o empréstimo. Aqui estão as etapas detalhadas para fazer o pedido:

Acessar o App do FGTS e fazer login: acesse o aplicativo oficial do FGTS e entre com suas credenciais. Autorizar a consulta do saldo pelo banco: no aplicativo, clique na opção “Autorizar banco a consultar meu saldo”. Selecionar a opção de empréstimo do FGTS: dentro do app, escolha “Empréstimo do FGTS” e informe o nome do banco que deseja autorizar. Confirmar a autorização: confirme a autorização para que o banco possa prosseguir com a consulta. Solicitar o empréstimo: acesse o app do banco autorizado ou entre em contato com um atendente para dar entrada no pedido de empréstimo pelo FGTS.

Quais são as vantagens da antecipação do saque-aniversário?

Optar pela antecipação do saque-aniversário do FGTS oferece várias vantagens. Primeiro, o processo é rápido e prático, permitindo ao trabalhador acessar uma quantia significativa em pouco tempo.

Além disso, o pagamento do empréstimo é feito de forma automática, sem necessidade de preocupações adicionais por parte do trabalhador.

Outra vantagem é que a antecipação não impacta outras formas de saque do FGTS, como nos casos de demissão sem justa causa ou na aquisição da casa própria.

O trabalhador pode continuar utilizando essas modalidades sem qualquer prejuízo.

Por fim, essa opção pode ser uma solução eficiente para situações de emergência financeira, ajudando a equilibrar as finanças pessoais sem recorrer a outras formas de crédito que podem ter juros mais altos.

Em resumo, a antecipação do saque-aniversário do FGTS é uma alternativa prática e vantajosa para quem precisa de dinheiro rápido e com condições facilitadas.

Ao seguir os passos descritos, é possível garantir um acesso rápido e seguro aos valores acumulados no fundo de garantia, aproveitando ao máximo os benefícios oferecidos por essa modalidade.

