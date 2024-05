Brasileiros com NIS de 0 a 9 têm novos benefícios e saques disponíveis; saiba o que fazer

Caixa Tem realiza novos depósitos de benefícios sociais em maio. Organize seus pagamentos pelo dígito final do NIS e veja as datas.

O Caixa Tem está realizando os depósitos dos benefícios sociais referentes ao pagamento de maio. Para organizar a distribuição diária, é utilizado o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do titular do benefício, que é o representante da família.

A Caixa Econômica Federal é o banco público responsável pelo pagamento dos principais benefícios sociais do país. Desde a criação do Caixa Tem em 2020, o governo federal tem utilizado a poupança social digital para transferir todos os novos e antigos auxílios públicos.

Como funciona o Número Social (NIS)?

O Número de Identificação Social (NIS) é uma sequência numérica composta por 11 dígitos, presente em documentos como a carteira de trabalho.

Esse número é pessoal, intransferível e facilita a identificação do trabalhador.

No entanto, o trabalhador não realiza o cadastro do NIS por conta própria. Ele pode apenas atualizar e manter os dados já registrados.

Para se cadastrar, é necessário comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal ou, no caso dos beneficiários do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil), na prefeitura da cidade onde reside.

Com o NIS em mãos, fica fácil acessar os benefícios junto à Caixa Econômica.

Por exemplo, um trabalhador recém-demitido pode utilizar o NIS para sacar o seguro-desemprego e assim cobrir suas despesas durante o período de desemprego.

Sem o número, os trabalhadores não conseguem consultar os calendários de pagamentos dos benefícios, como o seguro-desemprego, e ficam sem saber quando poderão utilizá-los para suas necessidades diárias.

Além disso, as instituições financeiras responsáveis pelos programas sociais do governo utilizam o NIS para evitar fraudes e assegurar que os recursos públicos sejam destinados corretamente.

Dessa forma, os trabalhadores que realmente têm direito aos benefícios não são prejudicados, garantindo que os auxílios sociais cheguem a quem realmente precisa.

Quais pagamentos estão sendo feitos no Caixa Tem?

Atualmente, dois principais pagamentos estão sendo processados pelo Caixa Tem. O calendário está ativo para os seguintes benefícios:

Bolsa Família: válido para todo o país.

válido para todo o país. Auxílio-gás nacional: válido apenas para moradores do Rio Grande do Sul, onde o benefício foi antecipado.

Além desses benefícios, que possuem um calendário fixo e estão em andamento, o Caixa Tem também realiza pagamentos de outros auxílios como:

Seguro-desemprego.

Abono salarial do PIS.

Saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Calendário de pagamentos do Caixa Tem em maio

O calendário de pagamentos do Caixa Tem é unificado tanto para o Bolsa Família quanto para o Auxílio-gás, utilizando como referência o último dígito do NIS.

Número final do NIS e data de pagamento:

1 – 17 de maio

– 17 de maio 2 – 20 de maio

– 20 de maio 3 – 21 de maio

– 21 de maio 4 – 22 de maio

– 22 de maio 5 – 23 de maio

– 23 de maio 6 – 24 de maio

– 24 de maio 7 – 27 de maio

– 27 de maio 8 – 28 de maio

– 28 de maio 9 – 29 de maio

– 29 de maio 0 – 31 de maio

O Caixa Tem continua a ser uma ferramenta crucial para a distribuição de benefícios sociais no Brasil, garantindo que os recursos cheguem de forma organizada e eficiente às famílias que mais precisam.

Manter-se informado sobre as datas de pagamento é essencial para um planejamento financeiro adequado.

