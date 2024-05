Bolsa Família para NIS de 0 a 9: quem poderá receber o extra de R$ 300

Em comemoração ao Dia das Mães, o Governo Lula anunciou um abono extra de R$ 300 para as beneficiárias do Bolsa Família, proporcionando um alívio financeiro.

Uma boa notícia para as mães brasileiras: o Governo Lula anunciou as datas para a liberação do benefício do Bolsa Família, um dos maiores programas sociais do país. Neste mês de maio, as mães receberão um abono extra de R$ 300, proporcionando um alívio financeiro significativo.

Quem pode receber o abono extra do Bolsa Família?

No mês de comemoração do Dia das Mães, as chefes de família terão um motivo extra para comemorar. O abono de R$ 300 será destinado a famílias com duas crianças de até seis anos.

Este adicional, oferecido pelo Benefício Primeira Infância, visa auxiliar financeiramente mães solo na criação de seus filhos. Para receber o benefício extra, é essencial estar com o Bolsa Família em dia e manter os dados atualizados no programa. Além disso, é necessário ter uma conta no Caixa Tem.

Benefícios do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome continuará pagando os tradicionais adicionais no mês de maio. Veja abaixo os principais benefícios:

Benefício de Renda de Cidadania : pagamento de R$ 142 por cada membro do grupo familiar.

: pagamento de por cada membro do grupo familiar. Benefício Primeira Infância : adicional de R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

: adicional de mensais para cada criança de zero a sete anos. Benefício Variável Familiar : adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

: adicional de para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz : extra de R$ 50 para cada bebê com até sete meses de idade.

: extra de para cada bebê com até sete meses de idade. Benefício Extraordinário de Transição : disponível até maio de 2025, garantindo que nenhum beneficiário receba menos do que o concedido no Auxílio Brasil.

: disponível até maio de 2025, garantindo que nenhum beneficiário receba menos do que o concedido no Auxílio Brasil. Benefício Complementar: complementa o valor do benefício para as famílias que não atingirem o valor mínimo de R$ 600.

O calendário de pagamento do Bolsa Família já está disponível, e as mães chefes de família devem ficar atentas às datas para garantir o recebimento do abono extra de R$ 300. Com este adicional, o valor total do benefício pode ultrapassar R$ 1.000, proporcionando um suporte financeiro significativo para as famílias beneficiárias.

Como se candidatar ao Bolsa Família?

Para se candidatar ao Bolsa Família, é necessário que a família interessada esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este cadastro é realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em locais designados pela prefeitura de cada município.

O responsável pela família, que deve ter no mínimo 16 anos, precisa comparecer ao local com documentos de todos os membros da família, como RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e, se houver, comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes.

