ATENÇÃO e ALERTA: estes são os apps que acabam com a bateria do seu celular

Você já se perguntou por que a bateria do seu celular acaba tão rápido? Alguns aplicativos são os principais vilões desse problema.

Você já percebeu que alguns aplicativos parecem drenar a bateria do seu celular mais rapidamente do que outros? Redes sociais, apps de localização e até mesmo jogos podem ser os grandes vilões do seu dispositivo. Conheça os principais culpados e descubra como evitar a necessidade de colocar o aparelho na tomada diversas vezes ao dia.

Saiba quais aplicativos mais consomem a bateria do seu celular e como evitar que ela acabe rápido. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Apps que acabam com a bateria do seu celular

1. Redes sociais

As redes sociais, como Instagram e Facebook, são grandes consumidoras de bateria. Isso acontece porque esses apps exibem muitas fotos e vídeos, o que aumenta o tempo de tela e, consequentemente, o uso de energia do aparelho.

Além disso, utilizam diversos recursos do telefone, como a localização, para oferecer uma experiência personalizada. Para economizar bateria, desative o acesso dessas plataformas à sua localização e certifique-se de que os aplicativos sejam fechados quando não estiverem em uso.

2. Apps de localização

Aplicativos de localização, como o Google Maps e Waze, necessitam de acesso constante ao GPS do dispositivo para funcionar corretamente, esgotando rapidamente a bateria. Para poupar energia, altere a configuração de localização para “Durante o uso do app”, garantindo que o GPS seja interrompido quando o aplicativo não estiver em uso.

3. Apps de streaming

Os aplicativos de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video, consomem muita bateria devido à exibição de conteúdo em alta resolução e ao uso constante da internet.

Além disso, a necessidade de manter a tela acesa durante a reprodução de vídeos é um dos principais fatores que afeta a carga do celular. Para minimizar o impacto, reduza o brilho da tela quando estiver assistindo em ambientes escuros.

4. Apps de chamada de vídeo

Aplicativos de chamada de vídeo, como Google Meet e Skype, também são grandes vilões da bateria. Eles mantêm uma alta qualidade nas imagens exibidas e necessitam de uma conexão estável com a internet, o que drena rapidamente a carga.

Para aumentar a duração da bateria, diminua o brilho da tela antes de fazer chamadas e utilize o modo escuro sempre que possível.

5. Jogos

Jogos pesados, como Call of Duty e Free Fire, utilizam muitos recursos do dispositivo, incluindo gráficos de alta qualidade e conexão constante com a internet.

Esses fatores fazem com que a bateria do celular seja rapidamente consumida. Se você estiver em um ambiente sem pontos de recarga, evite abrir jogos que exijam muita energia.

Dicas para economizar bateria

Para evitar que a bateria do seu celular acabe rapidamente, siga estas dicas simples:

Desative a localização de aplicativos que não necessitam desse recurso constantemente.

Feche aplicativos em segundo plano quando não estiverem em uso.

Reduza o brilho da tela e utilize o modo escuro sempre que possível.

Desative atualizações automáticas e notificações push de aplicativos menos importantes.

Com essas práticas, você pode prolongar a vida útil da bateria do seu celular e evitar a frustração de ter que recarregá-lo várias vezes ao dia.

