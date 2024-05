Novo benefício oferece R$ 2.118 + BÔNUS de R$ 250; seu CPF está na lista de HOJE?

Beneficiários podem solicitar o Auxílio-Inclusão e o Vale-Sacolão para aumentar sua renda com o BPC. Solicitação é simples.

Os titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm uma excelente notícia: agora é possível receber R$ 2.118 + um bônus de R$ 250, proporcionando mais liberdade financeira e segurança. Esses valores podem ser conquistados através do Auxílio-Inclusão e do Vale-Sacolão, que visam melhorar a qualidade de vida e facilitar a integração dos beneficiários no mercado de trabalho.

Veja como os titulares do BPC podem receber R$ 2.118 mensais e um bônus de R$ 250. Confira agora! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o Auxílio-Inclusão?

O Auxílio-Inclusão é destinado a beneficiários do BPC que possuem deficiência. Esse auxílio permite que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho sem perder o benefício principal. Com o Auxílio-Inclusão, o beneficiário recebe metade de um salário mínimo, equivalente a R$ 706.

Esse valor é somado ao salário mínimo de R$ 1.412, totalizando R$ 2.118 por mês. É importante destacar que, se o beneficiário tiver um aumento salarial que ultrapasse o teto previsto, o pagamento do benefício será suspenso.

Veja mais sobre: Presente de R$ 1.412 para aniversariantes de maio e junho; saque já está autorizado

O que é o Vale-Sacolão?

O Vale-Sacolão é um bônus adicional de R$ 250 para os titulares do BPC. Este valor extra será implementado com a aprovação do Projeto de Lei 1084/2022, que está em análise. O objetivo é fornecer mais assistência financeira na compra de alimentos.

O governo pretende destinar uma parte do Orçamento da União para financiar esse benefício. Além disso, há a possibilidade de parcerias com comerciantes locais, oferecendo descontos ou incentivos fiscais para facilitar o acesso ao Vale-Sacolão.

Como solicitar o BPC?

Para solicitar o BPC, é necessário atender a um dos seguintes requisitos: ter idade mínima de 65 anos ou ter uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Com esses critérios atendidos, a solicitação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Basta acessar a plataforma, clicar em ‘Novo pedido’, procurar por ‘Benefício assistencial’ e seguir as instruções.

Com essas iniciativas, o governo busca garantir mais estabilidade financeira e melhorar a qualidade de vida dos beneficiários do BPC, integrando-os de forma mais efetiva ao mercado de trabalho e assegurando o acesso a itens essenciais para o dia a dia.

Quem pode receber o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado a pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e pertencem a grupos específicos da população. Podem receber o BPC os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem a incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Além disso, a renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, o que significa que o rendimento total da família dividido pelo número de seus membros não pode ultrapassar esse valor.

Para se candidatar ao BPC, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O beneficiário não precisa ter contribuído para a Previdência Social para ter direito ao BPC. É importante ressaltar que o benefício não é cumulativo com outros benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto em casos específicos, como a pensão especial de natureza indenizatória. Com esses critérios, o BPC busca garantir uma renda mínima para pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua dignidade e inclusão social.

Não deixe de conferir: Vai acabar? Brasileiros avaliam se desejam manter ou encerrar o saque-aniversário do FGTS; confira