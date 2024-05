Saque online do FGTS agora disponível para brasileiros pela Caixa

A Caixa Econômica Federal acaba de facilitar a vida dos trabalhadores brasileiros com o lançamento do saque online do FGTS para todos os finais de CPF. Esta novidade representa um avanço significativo na maneira como os beneficiários acessam seus fundos, proporcionando uma forma rápida e segura de realizar saques sem sair de casa.

Com a implementação deste serviço, é possível acessar as diversas modalidades do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço diretamente pelo aplicativo da Caixa, eliminando a necessidade de deslocamentos até uma agência.

Aproveite a conveniência do saque online do FGTS pela Caixa! Saiba como acessar diferentes modalidades de saque diretamente pelo aplicativo, com transferência rápida para sua conta. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Quem pode receber o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todo trabalhador brasileiro que atua com carteira assinada sob o regime da CLT, além de trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros, e até atletas profissionais.

Este benefício é destinado a oferecer uma segurança financeira em caso de demissão sem justa causa. Além disso, o FGTS pode ser acessado em outras situações específicas, como na aquisição de casa própria, na aposentadoria, e em casos de doenças graves ou calamidade pública.

Outros critérios também permitem o saque do FGTS, como o término de contrato por prazo determinado, rescisão por acordo entre empregador e empregado, rescisão por culpa recíproca ou força maior, e outros cenários detalhados na legislação. Trabalhadores que permanecem três anos ininterruptos fora do regime do FGTS, a partir de 1990, também têm direito ao saque.

Além disso, a modalidade de saque-aniversário permite retiradas anuais de uma parte do saldo, proporcionando uma flexibilidade adicional para o trabalhador usar esses recursos conforme sua necessidade financeira.

Como Realizar o Saque do FGTS Online

Para efetuar o saque online do FGTS, o processo é intuitivo e prático. Primeiro, o trabalhador deve acessar o aplicativo do FGTS e entrar com seu CPF e senha. Em seguida, é só selecionar a opção “Saque Digital” e escolher a modalidade de saque que deseja.

Caso a opção desejada não apareça imediatamente, basta acessar “Outros tipos de saque”. Após isso, se necessário, incluir os documentos solicitados pelo sistema. O valor será automaticamente transferido para a conta corrente registrada no aplicativo em até cinco dias úteis, simplificando o acesso aos recursos.

Diversas Modalidades de Saque no Aplicativo

O aplicativo do FGTS não apenas simplifica o processo de saque, mas também oferece uma ampla gama de modalidades de retirada que atendem às diversas necessidades dos trabalhadores. Desde o saque por rescisão de contrato de trabalho por acordo mútuo até situações de calamidade pública ou doenças graves, as opções são abrangentes.

Outros tipos incluem saques para trabalhadores avulsos, por falecimento do titular da conta, para quem atinge 70 anos, além do saque-aniversário, entre outros. Este acesso facilitado e diversificado ajuda a garantir que os direitos dos trabalhadores sejam exercidos de forma mais eficaz e adaptada às suas circunstâncias particulares.

