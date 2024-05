MEC oferece novo curso gratuito de inglês com certificado

O Ministério da Educação (MEC) acaba de anunciar a abertura de inscrições para um novo curso de inglês, totalmente gratuito e na modalidade de ensino a distância (EaD). Esta iniciativa é uma oportunidade valiosa para quem busca aprimorar suas habilidades no idioma, com a vantagem de contar como horas complementares para estudantes universitários.

Sem a necessidade de processo seletivo, o curso é acessível a todos que desejam fortalecer sua comunicação em inglês, seja para fins profissionais ou pessoais.

Aprimore seu inglês com o curso gratuito do MEC! Disponível para todos os níveis, ideal para estudantes e profissionais. Inscrições abertas, sem processo seletivo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Curso gratuito de inglês: Detalhes e inscrição no curso

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da plataforma Aprenda Mais, selecionar a opção “Idiomas, Línguas e Literatura”, e escolher o curso de inglês desejado. As turmas estão abertas principalmente para estudantes do ensino médio e superior, mas também há vagas para profissionais que trabalham com outros idiomas ou que simplesmente desejam expandir seus conhecimentos.

O curso está dividido em seis níveis, cada um focando em diferentes aspectos da língua inglesa, desde conceitos básicos até temas mais complexos, preparando os alunos para diversas situações comunicativas e profissionais. Ao final, os participantes recebem um certificado, validando as mais de 180 horas de aprendizado.

Benefícios e Objetivos do Curso

O objetivo do curso é capacitar os alunos a se comunicarem eficientemente em inglês em diferentes contextos, desenvolvendo habilidades auditivas, conversacionais, de escrita e leitura. Essa abordagem compreensiva visa não apenas a inclusão social através da linguagem, mas também preparar os alunos para o mercado de trabalho globalizado.

Com uma estrutura flexível e abrangente, o curso promete ser um recurso inestimável para muitos brasileiros que buscam se destacar profissionalmente ou simplesmente melhorar sua fluência em inglês.

Opções de turmas disponíveis no curso de inglês gratuito do MEC

O curso de inglês oferecido pelo MEC é estruturado em seis níveis distintos, cada um projetado para atender diferentes necessidades e objetivos de aprendizado dos alunos. Aqui estão as opções de turmas disponíveis:

Inglês 1 – Turma 2024A: Voltada para iniciantes, esta turma foca na identificação e caracterização pessoal, além de localização no tempo e no espaço. É ideal para quem está começando e precisa construir uma base sólida no idioma.

Inglês 2 – Turma 2024A: Esta turma aborda temas como meios de transporte, família e rotinas diárias em casa. É perfeita para estudantes que já têm algum conhecimento básico e desejam expandir seu vocabulário para situações cotidianas.

Inglês 3 – Turma 2024A: Com foco em rotinas e hábitos, alimentação e lista de supermercado, e vestuário, esta turma é ideal para alunos que buscam aprimorar sua capacidade de comunicação em contextos mais específicos e práticos.

Inglês 4 – Turma 2024A: Esta turma avança para temas como condições climáticas, uso de tempos verbais (present simple e present continuous), esportes, lazer, gostos e preferências, habilidades, adverbs of manner, partes da casa e mobiliário, além de verbos modais como can e may, e possessive pronouns. É indicada para quem já possui uma compreensão intermediária do idioma e deseja refinar seu uso gramatical e vocabulário.

Inglês 5 – Turma 2024A: Focando em conversações mais complexas, esta turma aborda temas como restaurante, alimentação e bebidas, saúde, corpo humano e doenças, além de locais e atividades de lazer. É adequada para estudantes que estão preparando-se para situações mais desafiadoras no uso do idioma.

Inglês 6 – Turma 2024A: A última turma oferece um curso abrangente que revisa e consolida os conhecimentos adquiridos nos níveis anteriores. Cobrindo tópicos como adjectives, travel, e uma revisão dos cursos de 1 a 6, esta turma é perfeita para aqueles que desejam uma profunda imersão e consolidação de seus conhecimentos em inglês.

Essas turmas são projetadas para fornecer um aprendizado progressivo e adaptado às diferentes etapas de proficiência em inglês, garantindo que cada aluno possa desenvolver as habilidades necessárias para atingir seus objetivos pessoais e profissionais.

