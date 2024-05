Mudanças no PIS/PASEP, veja quais serão as novidades

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está revisando a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o pagamento do abono salarial PIS/PASEP, buscando antecipar o benefício para quem trabalhou em 2023. A mudança proposta, que visa alterar o período de pagamento estendido implementado durante o governo Bolsonaro, pode ter um impacto significativo no orçamento federal.

Saiba mais sobre a antecipação do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2023, os desafios orçamentários envolvidos e o impacto de R$ 30 bilhões previsto. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Quem pode receber o PIS/PASEP?

O PIS/PASEP é destinado a trabalhadores do setor privado e público, respectivamente, que atendem a certos critérios estabelecidos pela legislação. Para ser elegível ao recebimento do abono salarial, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos.

Além disso, é necessário que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base considerado para o pagamento, recebendo em média até dois salários mínimos mensais. Essas condições são verificadas através das informações fornecidas pelos empregadores ao governo.

O recebimento do abono também depende da correta declaração dos dados do trabalhador pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, conforme o caso. É essencial que todas as informações estejam corretas e atualizadas para garantir o acesso ao benefício.

Uma vez confirmada a elegibilidade, o pagamento é realizado conforme o calendário estipulado pelo governo, geralmente baseado no mês de nascimento do trabalhador no caso do PIS, e pelo número final de inscrição no PASEP.

Antecipação do PIS/PASEP e Seus Desafios Orçamentários

Desde a gestão anterior, o abono salarial passou a ser pago dois anos após o trabalhador adquirir o direito. Porém, em março deste ano, o TCU decidiu que o benefício deveria ser pago um ano após a obtenção do direito.

Esta mudança poderia gerar um impacto de R$ 30 bilhões no orçamento de 2025, conforme relatado pelo jornal O Globo. Essa despesa adicional exigiria a geração de receitas extras para manter o equilíbrio fiscal, como previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o próximo ano.

O recurso apresentado pelo governo contra a decisão do TCU argumenta que a antecipação pode levar à inclusão de restos a pagar, violando o princípio da anualidade orçamentária e a gestão fiscal responsável. Adicionalmente, o governo defende que o modelo atual de pagamento não prejudica os trabalhadores, pois garante que o valor recebido esteja atualizado com o salário mínimo vigente.

Perspectivas Futuras para o Pagamento do Abono

Caso a antecipação seja confirmada, trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2023 poderão receber o PIS/PASEP ainda este ano, uma mudança que aguarda a decisão final do TCU, após o recurso interposto pelo governo.

Este debate destaca a complexidade da gestão dos benefícios sociais e o desafio de equilibrar responsabilidade fiscal com as necessidades imediatas dos cidadãos.

Essas mudanças no PIS/PASEP refletem as dinâmicas políticas e econômicas do Brasil, e é crucial para os trabalhadores se manterem informados sobre essas atualizações para planejar suas finanças pessoais adequadamente.

